05 октября 2024, 10:12

Военные США и Великобритании атаковали йеменские города

Global Look Press
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Истребители США и Великобритании обстреляли города Йемена, находящиеся под контролем хуситов — движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Истребители США и Великобритании обстреляли города Йемена, находящиеся под контролем хуситов - движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Авиация нанесла четыре удара по Сане и семь ударов по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб, а также атаковала йеменскую территорию к югу от города Дамар и район Мукайрас, расположенный к юго-востоку от провинции Байда.

По данным телеканала, авиаудары последовали после массового митинга на площади в Сане. Акцию провели в честь убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Митингующие выступили против действий США и Израиля в секторе Газа и Ливане.

Ранее ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью атаки был возможный преемник гендиректора «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин. Незадолго до этого израильские военные поразили в Ливане штаб разведки движения. По данным ЦАХАЛ, там собирали информацию, угрожающую безопасности Израиля.

Также израильские войска 5 октября предприняли попытку зайти на территорию Ливана - к окрестностям населенного пункта Одайсе. Боевики «Хезболлы» отразили две попытки вторжения.

США Великобритания Йемен Ливан «Хезболла»
05 октября 2024, 10:31
Не заржавеет. Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США
Global Look Press
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Россия даст зеркальный ответ на любые процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США. Об этом в эфире телеканала RT сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не заржавеет за нами. Россия ответит зеркально сразу же», - отметил он.

В конце сентября США заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом в Белом доме подчеркивали, что им необходим «отклик российской стороны».

Россия в феврале 2023 года приостановила участие в ДСНВ. Президент Владимир Путин объяснил, что страна намерена вернуться к выполнению обязательств после учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании как постоянных членов НАТО.

Политолог Алексей Ярошенко заявлял 360.ru, что власти США использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России.

Ядерное оружие США Россия
05 октября 2024, 08:57
США столкнулись с проблемами при разработке подлодки Columbia
Global Look Press
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Пентагону придется сдвинуть сроки строительства стратегической подводной лодки класса Columbia. Об этом сообщило РИА «Новости».

Разработка первого подводного крейсера обходится США гораздо дороже, чем планировалось. Стоимость подлодки растет, и американский бюджет может «не потянуть» такие расходы. По данным агентства, цена проекта уже превысила десять миллиардов долларов.

Несмотря на ряд проблем, руководство США вряд ли откажется от строительства подлодки. В издании напомнили, что морская компонента американской ядерной триады держится на старых АПЛ класса «Огайо», которым давно требуется замена.

Ранее Пентагон заказал у оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Сумма контракта составила 2,1 миллиарда долларов. Компания также займется разработкой навигационной подсистемы к снарядам и интеграцией Trident II D2.

США Пентагон Подлодки
05 октября 2024, 07:26
Мощный взрыв прогремел при попытке ЦАХАЛ вторгнуться в Ливан
Global Look Press
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Мощный взрыв произошел во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана. Об этом сообщила «Хезболла», заявление которой опубликовал Telegram-канал «Исламского сопротивления».

Боевики «Хезболлы» засекли на своей территории израильскую пехоту и атаковали ее. По данным организации, в результате столкновений ЦАХАЛ понес потери. Во время боя прогремел взрыв, и армия Израиля отступила.

По информации ливанского движения, за ночь ЦАХАЛ дважды пытался зайти к Одайсе, но обе попытки сорвались. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон.

Ранее израильская авиация ударила по штабу разведки движения в Бейруте. Также ЦАХАЛ ликвидировал Махмуда Юсефа Аниси - одного из лидеров «Хезболлы», который участвовал в цепочке производства высокоточных управляемых ракет.

По данным израильской стороны, он был важным специалистом, обладающим знаниями в области производства оружия. Также Аниси являлся экспертом в области машиностроения.

Израиль Ливан Конфликт Ливана и Израиля
05 октября 2024, 05:42
Экономист объяснил интерес МВФ к России
РИА «Новости»
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Решение МВФ отложить визит в Россию не означает, что он не состоится, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик-макроэкономист Института экономики роста имени Столыпина Любовь Косинова. Консультации с Россией, в первую очередь, нужны Западу.

Не в интересах Запада прекращать отношения с Россией, так как она вносит средства в бюджет фонда и разрыв связей навредит самому МВФ. Также фонд осознает, какой удар санкции нанесли мировой экономике, теперь необходимо как-то восстанавливать доверие.

Косинова предположила, что экономисты МВФ хотят посмотреть, как российская экономика справляется с санкционным давлением. Рецепты могут пригодиться в интересах других участников.

МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Санкции Россия Запад Экономика

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