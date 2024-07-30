Военные пострадали во время беспорядков в Венесуэле

Страны ОПЕК пытаются намеренно снизить цены на нефть, чтобы добиться более лучших позиций для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в социальной сети Truth Social написал ее главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп.

«Страны ОПЕК делают все возможное, чтобы попытаться сбить нефтяные цены в надежде на победу безумной Харрис. Тогда они действительно смогут получить неплохие плоды, но для США Харрис станет катастрофой», - сказал он.

Трамп регулярно выдвигает обвинения в адрес стран-экспортеров нефти. По его мнению, они манипулируют ценами, а демократы в ответ ничего не делают.

Ранее Трамп публично раскритиковал умственные способности Харрис на конференции Bitcoin. По его мнению, у Камплы низкий показатель IQ, как и у действующего президента страны Джо Байдена.