30 июля 2024, 08:07

Военные пострадали во время беспорядков в Венесуэле

Pxhere
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Во время беспорядков на фоне президентских выборов в Венесуэле пострадали более 20 военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Им оказывают помощь медики», - указал он.

Лопес призвал население и политические силы Венесуэлы сохранять спокойствие.

В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Победу одержал действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро, что спровоцировало волну протестов. В Каракасе звучали выстрелы, под особую охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии.

Правительства сразу девяти стран Латинской Америки, в том числе лидер Аргентины Хавьер Милей , отказались признавать результаты выборов в Венесуэле. Представители этих государств потребовали пересмотреть итоги голосования с привлечением сторонних наблюдателей.

Венесуэла Военные Николас Мадуро Протесты Беспорядки Выборы
30 июля 2024, 07:40
Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть
РИА «Новости»
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Страны ОПЕК пытаются намеренно снизить цены на нефть, чтобы добиться более лучших позиций для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в социальной сети Truth Social написал ее главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп.

«Страны ОПЕК делают все возможное, чтобы попытаться сбить нефтяные цены в надежде на победу безумной Харрис. Тогда они действительно смогут получить неплохие плоды, но для США Харрис станет катастрофой», - сказал он.

Трамп регулярно выдвигает обвинения в адрес стран-экспортеров нефти. По его мнению, они манипулируют ценами, а демократы в ответ ничего не делают.

Ранее Трамп публично раскритиковал умственные способности Харрис на конференции Bitcoin. По его мнению, у Камплы низкий показатель IQ, как и у действующего президента страны Джо Байдена.

Нефть Дональд Трамп Цена на нефть ОПЕК
30 июля 2024, 07:24
В победу Мадуро не поверили девять стран Латинской Америки
РИА «Новости»
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Правительства девяти стран Латинской Америки не согласились с результатами президентских выборов в Венесуэле и потребовали пересмотреть их итоги с привлечением сторонних наблюдателей. Об этом заявил кабмин Гватемалы.

Совместное обращение по поводу победы Николаса Мадуро выпустили правительства Аргентины , Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Эквадора, Гватемалы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Они потребовали полного пересмотра результатов. По мнению соседних стран, подсчет голосов следует сделать максимально прозрачным и привлечь к работе независимых наблюдателей.

«Наши правительства потребуют срочного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции, которая защитит волю народа, закрепленную в Демократической хартии и фундаментальных принципах демократии», - заявил кабмин.

Мадуро набрал более 50% голосов и победил на выборах президента Венесуэлы. В Каракасе начались акции протеста и прозвучали выстрелы.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Латинская Америка
30 июля 2024, 04:23
Госдолг США впервые в истории достиг рекордных $35 трлн
Freepik
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Государственный долг США обновил свой рекорд, впервые в истории страны достигнув отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные американского Минфина.

В начале 2024 года объем госдолга впервые превысил 34 триллиона долларов. При этом прошлым летом президент США Джо Байден приостановил действие его лимита до января 2025 года. Теперь эту проблему придется решать следующему американскому лидеру.

Бюджетное управление конгресса США оценило ситуацию, прогнозируя рост госдолга с 99% ВВП страны в этом году до 122% ВВП к 2034 году. Этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с 1994 годом. Если вспомнить о начале президентства Байдена в 2021 году, то на тот момент госдолг находился на уровне 28 триллионов долларов.

Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд оценили госдолг США в 37,5 триллиона долларов. Второе место по его объемам занял Китай, а третье ­– Япония.

Долги США Доллары США
30 июля 2024, 02:31
В Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов после выборов президента
РИА «Новости»
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В столице Венесуэлы начались столкновения между полицией и протестующими после выборов президента, прозвучали выстрелы. Под усиленную охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса, сообщило РИА «Новости».

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, в ходе которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В понедельник, 29 июля, в разных городах страны начались акции протеста. В Каракасе на улицах прозвучало несколько выстрелов.

В столице полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ. Также на дорогах появились сотрудники нацгвардии на мотоциклах, причем некоторые были в противогазах.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свернуть Мадуро.

Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, заявив, что по его данным победила оппозиция.

Стрельба Венесуэла Николас Мадуро Протесты Полиция Выборы

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