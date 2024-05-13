Военные Польши потеряли снайперскую винтовку во время учений
Военные Польши потеряли снайперскую винтовку в ходе учений. Об этом рассказали в войсках территориальной обороны, передало РИА «Новости».
«В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия - винтовки BOR (оружие польского производства калибра 7,62 миллиметра - прим. ред.)», - сказано в публикации.
С момента исчезновения бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны активно искали утерянную винтовку. Также разъяснительную работу начала военная полиция и Служба военной контрразведки.
Военнослужащие допустили криминальный след в случившемся, в том числе ее кражу.
Ранее стало известно, что ВС Великобритании с 2018 года лишились некоторых вооружений - их украли или потеряли. Среди техники оказались ракетные установки, пулеметы GPMG, штурмовые винтовки SA-80 и тысячи снарядов.