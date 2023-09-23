Военные Нигера обвинили Гутерриша в сговоре с властями Франции

Читайте нас в:

Представитель переходного военного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с властями Франции - он воспрепятствовал участию Нигера в Генассамблее ООН. Об этом Абдраман заявил в эфире телеканала RTN.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - заявил представитель нового правительства Нигера.

Гутерриш отказался принять официальный список делегатов от Нигера, а также отозвал аккредитацию постоянного представительства этой страны по просьбе ее бывшего министра иностранных дел, заявил Абдраман.

Военные Нигера осудили действия генсека ООН и назвали его решение вмешательством во внутренние дела государства.

Госпереворот в Нигере произошел 27 июля, в результате глава страны Мохамед Базум был свергнут. Франция отказалась признавать власть мятежников в Нигере.