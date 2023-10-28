Военные Израиля уничтожили мемориал погибшей журналистки в Дженине

Сотрудница катарского телеканала погибла в мае прошлого года во время съемок репортажа о вторжении израильских военных в лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан. Она погибла от попавшей ей в голову пули во время обстрела. Серьезное ранение получил продюсер Al Jazeera Али Аль-Самуди.

В честь погибшей журналистки около лагеря появился огромный мурал на стене, которую сегодня разрушили военные Израиля. Очевидцы заявили, что бойцы пригнали бульдозеры и намеренно снесли бетонные блоки.

Новое обострение конфликта тоже привело к гибели журналиста. В ходе танкового обстрела войсками Израиля территории Ливана в ответ на запущенные ракеты смертельное ранение получил фотокорреспондент агентства Reuters Исамма Абдалла. Ранения получили сопровождавшие его репортер Al Jazeera Кармен Джухадар и оператор Эли Брахья.

Редакция погибшего журналиста призвала Армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование.

Еще 11 сотрудников СМИ погибли во время работы в секторе Газа, уточнил Синдикат палестинских журналистов. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ему известно о пяти погибших сотрудниках средств массовой информации в Газе , но в каких изданиях они работают, а также кто они по национальности, он сказать не смог.