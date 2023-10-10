Военные Израиля продолжили наносить широкомасштабные удары по объектам ХАМАС
Утром 10 октября военные Армии обороны Израиля продолжили наносить удары по объектам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Израильские военные подчеркнули, что наносимые удары носят широкомасштабный характер. Их цели - многочисленные объекты, принадлежащие ХАМАС в секторе Газа.
Накануне вечером видео ударов ЦАХАЛ опубликовал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Мы начали. Израиль победит!» - подчеркнул политик.
ХАМАС вечером того же дня стал угрожать казнями израильтян , захваченных в заложники в ходе операции на территории Израиля рядом с сектором Газа.
«Ответом на атаки израильских сил по жилым зданиям и гражданским объектам станут казни израильских заложников», - заявили представители движения.
Боевики пообещали снять на видео казни захваченных израильтян и публиковать их в Сети.