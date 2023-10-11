Военные Израиля начали проверку воздушной атаки из Ливана

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Военные обследовал территорию, но не обнаружили следов летательных аппаратов и не зафиксировали разрушений на земле. Сведений о пострадавших также не поступало «После сообщений о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана, на данный момент подозрение исключено», - указали в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что сработавшие сирены воздушной тревоги в пригороде Хайфы Хоф-Карамель отреагировали на запуск ракеты из сектора Газа.

Ранее служба обороны тыла Израиля потребовала от жителей северных городов укрыться в убежищах из-за риска воздушной атаки и оставаться там до дальнейших распоряжений.

В ходе последнего обострения между Израилем и Палестиной основные удары принимают на себя города, расположенные на юге страны. При ракетном обстреле со стороны ХАМАС в среду, 11 октября, пострадали два жителя Ашкелона. Также одна из ракет привела к возгоранию автомобилей.

Город находится под ракетными ударами с самого начала эскалации конфликта. В первые дни в Ашкелоне пострадали шесть человек , а одна из ракет попала в корпус больницы «Барзилай». В минувший вторник снаряд угодил в здание гостиницы.