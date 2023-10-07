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«Пострадала электростанция „Рутенберг“», - отметили журналисты.

На электростанции произошел пожар, к месту прибыли экстренные службы. Израильские СМИ опубликовали фотографию, на которой видно, что из корпуса промышленного здания идет черный дым. «Рутенберг» является второй по величине электростанцией Израиля.

Ранее ХАМАС обнародовал видеозапись с началом военной операции «Наводнение Аль-Акса» в Израиле. В ролике показали, как военные совершили прорыв границы и захватили танк Merkava IV. Они взяли в плен экипаж боевой машины, один из танкистов погиб.

Утром 7 октября военные ХАМАС выпустили из сектора Газа ракеты в сторону Израиля. В ответ на это государство объявило о старте операции «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конфронтацию войной и сообщил, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы. Он заявил, что Израиль выйдет из этого конфликта победителем.