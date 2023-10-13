Военные бульдозером снесли пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС

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Организация юридической помощи «Хонену» пожаловалась главе Центрального командования ЦАХАЛ Йехуде Фуксу на пиццерию Eiffel Bakery в центре Хувары. Заведение опубликовало в соцсетях рекламный баннер - коллаж с фотографией похищенной боевиками ХАМАС пожилой женщины.

На оригинальном снимке заложница сидела на стуле возле палестинского бойца, подняв руку и сложив пальцы «рогаткой». Авторы рекламы вырезали ее, приставили к руке пиццу и оставили на черном фоне с искрами и дымом.

Юристы просили закрыть пиццерию. Вечером 12 октября бульдозер подъехал к ее дверям и снес фасад здания. Через час представители заведения опубликовали в соцсетях пост-извинение и заявили, что рекламу сделали без их согласия.

По информации радиостанции, владельца Eiffel Bakery задержали. Несколько лет назад его пытались привлечь к ответственности за нападение на мальчика, но не собрали достаточного для предъявления обвинения количества улик.

ХАМАС 7 октября устроил нападение на юг Израиля. Представитель военного крыла группировки Абу Обейда заявил, что силовую операцию готовили с 2022 года. Боевики захватили не менее 150 израильтян. В интернете появилось видео с заложниками.