03 декабря 2024, 19:20

Военную технику вывезли на улицы Сеула

Global Look Press
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Южнокорейские власти развернули военную технику на улицах Сеула на фоне введения военного положения. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, несколько колонн спецтехники направлялось в сторону Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются пройти к главному зданию. В небе над Сеулом также летают боевые вертолеты. Все батальоны получили приказ находиться в состоянии боевой готовности.

Президент Юн Сок Ель ранее ввел военное положение в Южной Корее.

Также стало известно о приостановке работы политических партий и парламента. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан стран идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию».

Южнокорейский президент заявил, что попытки проведения против него процедуры импичмента могут привести к полному параличу законной власти в стране.

Военные Южная Корея Оппозиция Военное положение в Южной Корее
03 декабря 2024, 10:16
«Соврал». Володин осудил Байдена за решение помиловать сына
РИА «Новости»
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Решение Джо Байдена помиловать сына Хантера нанесло огромный ущерб институту президентства в США. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по словам политика, Штаты продолжают учить весь мир стандартам демократии и правам человека и обвинять другие страны, если они чему-то не соответствуют. Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно обещал этого не делать.

«Соврал», - подытожил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила указ тем , что Байден-старший считает преследование сына несправедливым и политически мотивированным.

При этом, по ее словам, он не пошел бы на этот шаг, если бы на выборах президента победила Камала Харрис.

США Госдума РФ Россия Джо Байден
03 декабря 2024, 09:02
Пентагон заявил о контактах с Россией из-за ситуации в Сирии
Freepik
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Американские военные задействовали специальный канал связи с Россией по ситуации в Сирии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова привел ТАСС.

Райдер отметил, что силы США и России действуют на территории Сирии «достаточно близко друг к другу», в связи с этим было принято решение связаться с российскими военными.

«Командующий Совместной оперативной объединенной группой использовал линию связи с Россией, чтобы убедиться в наличии открытого канала», - сказал он.

Турецкий аналитик Али Фуат Гекче отмечал, что террористы в Сирии начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в борьбе с «Хезболлой». Он предположил, что боевики действуют в интересах Израиля и США , стремящихся дестабилизировать регион.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии.

США Сирия Военные Россия Наступление боевиков на севере Сирии
03 декабря 2024, 07:35
В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса
Freepik
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В Конгрессе США после двухлетнего разбирательства заявили, что коронавирус с наибольшей вероятностью появился в лаборатории и распространился из-за утечки. Это следует из доклада законодателей.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», - написали в отчете.

В пользу этого утверждения привели несколько аргументов. Например, у вируса есть ряд биологических характеристик, которых нет в природе. Все случаи болезни произошли после заражения одного человека, хотя в истории предыдущих пандемий было несколько первых заболевших.

Также конгрессмены указали на наличие в Ухани исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS. По их данным, там были случаи «неадекватного уровня биологической безопасности».

«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных», - объяснили авторы доклада.

Ранее в Минздраве США заявили, что китайские ученые узнали о коронавирусе за две недели до того, как власти КНР рассказали о ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, этот период мог сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

США Здравоохранение Болезни Минздрав Конгресс США Ученые Вирусы человека Коронавирус в США Вирусы
03 декабря 2024, 01:49
Немецкая делегация поплатилась за критику Бербок в адрес Китая
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Пекин раскритиковала власти Китая за поддержку России. Организаторы переговоров отменили пресс-конференцию и вывели немецких журналистов из зала, сообщило издание Tagesschau.

Незадолго до визита Бербок раскритиковала Китай за экономическую и военную помощь России, а Евросоюз ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Эти вопросы стали основными темами ее переговоров с китайским коллегой Ваном И в Пекине.

«Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», - заявила Бербок.

О содержании беседы министров журналисты узнали со слов ее участников, так как после заявления о якобы замеченных в зоне украинского конфликта солдатах из КНДР их вывели из зала. По информации Tagesschau, в целом Бербок рассчитывала на более радушный прием. Переговоры с Ваном И продлились больше трех часов, но китайская сторона отменила совместную пресс-конференцию.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев. Он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским оказание военной помощи , а с мэром столицы Виталием Кличко - обстановку на поле боя.

Германия Журналистика Международные отношения Переговоры Китай

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