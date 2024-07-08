08 июля 2024, 04:41

Военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой

Freepik
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В США свидание австралийской порнозвезды и блогерши Хейли Дэвис с военным закончилось больничной койкой после того, как мужчины оторвало часть пениса. Об этом сообщило издание Daily Star.

Дэвис, которая успела сняться в 300 фильмах для взрослых за полгода, недавно познакомилась с «по-настоящему сексуальным» военным. Только в процессе свидания что-то пошло не так и, по ее словам, «обернулось кошмаром».

«Мы занимались сексом в миссионерской позе, и мне все время было больно. Потом мы зашли в душ, я посмотрела вниз и увидела его разорванный член и поняла, что что-то пошло не так», - поделилась девушка.

Дэвис сама оказалась в больнице, когда выяснилось, что не только ее партнер пострадал, но и она сама. По ее словам, внутриматочная спираль (ВМС) «фактически разрезала ей шейку матки». Средство контрацепции пришлось удалить, а она сама оказалась на некоторое время «выведена из строя». Парню в ближайшее время тоже придется воздержаться от интима.

При этом Дэвис добавила, что они с военным уже договорились снова встретиться, но наученные неприятным опытом «будут заниматься этим намного медленнее».

Ранее ее коллега по взрослому кино Алисия Дэвис попала в больницу из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки , которую после операции врачи вручили ей в качестве трофея.

США Больницы Военные Врачи Секс
08 июля 2024, 04:38
В США радиоведущую уволили за согласованные Белым домом вопросы для Байдена
РИА «Новости»
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Американская радиостанция WURD уволила ведущую Лофул-Сандерс,  которая взяла интервью у президента США Джо Байдена. Поводом стало то, что журналистка задавала главе государство вопросы, предоставленные Белым домом. Об этом сообщили в заявлении радиокомпании.

«В интервью фигурировали заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям», - сказано в заявлении.

В компании уточнили, Лофул-Сандерс самостоятельно организовывала интервью с Байденом, без консультаций с руководством WURD.

Ранее Андреа Лоуфул-Сандерс рассказала CNN, что перед интервью с Байденом журналисты получили от его команды список разрешенных вопросов. Ей лично прислали восемь вопросов из Белого дома, из которых она отобрала четыре.

США Журналистика Интервью Джо Байден
08 июля 2024, 03:43
Коалиция левых партий победила на выборах во Франции
Freepik
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Коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона смогла получить 182 места в Национальном собрании. Такие данные привело МВД Франции.

На втором месте коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона, она набрала 168 мест в Нацсобрании. У «Национального объединения» Марин Ле Пен третье место на выборах, у парии будет 143 места в нижней палате парламента страны.

Ранее стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон не будет выступать с обращением к нации после того, как станут известны результаты досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

По итогам первого тура парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен набрала 33,15% голосов избирателей. Второе место было у «Нового фронта» - 27,99%. Партия Макрона получила 20,76% голосов.

После первого тура Марин Ле Пен заявила, что Макрон подтасовал результаты второго тура.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен
08 июля 2024, 03:21
Орбан прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши в интервью агентству MTI.

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», - сказал он.

Также Орбан поделился в соцсети Х фотографией из аэропорта. Снимок он подписал - «Миссия мира 3.0. Пекин».

В минувшую пятницу премьер-министр находился в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. До этого Орбан побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией в Киеве отвергли.

Венгрия Переговоры Китай Си Цзиньпин Виктор Орбан
08 июля 2024, 02:44
«В России наступило процветание». В США рассказали об эффекте санкций
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции западных стран ослабили только Европу, а в России из-за них, напротив, наступило экономическое процветание. И это еще не все негативные последствия для Запада. Такое мнение выразил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

По словам эксперта, санкции отрезали Европу от России, в результате чего Евросоюз лишился фундамента своего экономического процветания за последние 30 лет.

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», - заявил Хадсон.

Аналитик также напомнил, что из-за давления Запада Россия и Китай начали активно развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.

«Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Финляндии резко взлетели цены на древесину из-за антироссийских санкций.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз БРИКС

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