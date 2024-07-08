Военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой

Дэвис, которая успела сняться в 300 фильмах для взрослых за полгода, недавно познакомилась с «по-настоящему сексуальным» военным. Только в процессе свидания что-то пошло не так и, по ее словам, «обернулось кошмаром».

«Мы занимались сексом в миссионерской позе, и мне все время было больно. Потом мы зашли в душ, я посмотрела вниз и увидела его разорванный член и поняла, что что-то пошло не так», - поделилась девушка.

Дэвис сама оказалась в больнице, когда выяснилось, что не только ее партнер пострадал, но и она сама. По ее словам, внутриматочная спираль (ВМС) «фактически разрезала ей шейку матки». Средство контрацепции пришлось удалить, а она сама оказалась на некоторое время «выведена из строя». Парню в ближайшее время тоже придется воздержаться от интима.

При этом Дэвис добавила, что они с военным уже договорились снова встретиться, но наученные неприятным опытом «будут заниматься этим намного медленнее».

Ранее ее коллега по взрослому кино Алисия Дэвис попала в больницу из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки , которую после операции врачи вручили ей в качестве трофея.