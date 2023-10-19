Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из России из-за непогоды

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Военно-Грузинскую дорогу - единственный сухопутный маршрут между Грузией и Россией - закрыли для большегрузов в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года», - говорится в заявлении.

Мера будет действовать до особого распоряжения.

Метеорологи предупредили о сильном снегопаде и ливнях в высокогорных районах. Водителей попросили планировать передвижения «в соответствии со складывающейся обстановкой», а от поездок в данном направлении вовсе воздержаться.

Трасса не в первый раз закрывается из-за непогоды осенью и зимой.

Погодные условия ухудшились в Грузии. Запрет связан с невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта и принят с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.