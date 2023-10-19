Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из России из-за непогоды
Военно-Грузинскую дорогу — единственный сухопутный маршрут между Грузией и Россией — закрыли для большегрузов в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.
Военно-Грузинскую дорогу - единственный сухопутный маршрут между Грузией и Россией - закрыли для большегрузов в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.
«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года», - говорится в заявлении.
Мера будет действовать до особого распоряжения.
Метеорологи предупредили о сильном снегопаде и ливнях в высокогорных районах. Водителей попросили планировать передвижения «в соответствии со складывающейся обстановкой», а от поездок в данном направлении вовсе воздержаться.
Трасса не в первый раз закрывается из-за непогоды осенью и зимой.
Погодные условия ухудшились в Грузии. Запрет связан с невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта и принят с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.