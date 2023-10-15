Водоснабжение вернули в южные районы сектора Газа

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На юге сектора Газа снова появилось водоснабжение. О возобновлении подачи воды сообщил телеканал Sky News - Arabia.

Также данные о подаче воды в южные районы анклава публиковал телеканал Al Hadath.

Власти Израиля эту информацию пока не комментировали.

Приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября отдал министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Я приказал тотально осадить Газу - там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто», - подчеркнул он.

Документ о прекращении поставок электричества подписали еще раньше - 7 октября. Об этом объявил глава министерства энергетики страны Исраэль Кац.

«Того, что было, больше не будет», - указал министр.

В ООН позже заявили о беспокойстве из-за решений израильских властей. Утром 15 октября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что оставшиеся без электроснабжения больницы сектора Газа смогут поддерживать свою деятельность лишь в течение 48 часов.