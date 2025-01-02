02 января 2025, 15:40

Водитель Tesla и исполнитель теракта в Новом Орлеане служили на одной базе

Global Look Press
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Водитель взорвавшегося автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер и сидевший за рулем внедорожника, протаранившего людей в Новом Орлеане, Шамсуддин Джаббар служили на одной военной базе. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу Daily Mail.

Ливельсбергер прослужил в армии более 19 лет, из которых 18 провел в спецназе. Мужчина последние три месяца работал менеджером по удаленным и автономным системам. Он погиб при взрыве автомобиля у здания отеля Trump International Hotel.

Взрыв прогремел в 08:40 по местному времени в зоне обслуживания персонала. В кузове машины обнаружили обгоревшие фейерверки, петарды и другие взрывные устройства. Власти считают, что жертв не стало больше благодаря тому, что автомобиль «сдержал большую часть взрыва».

Джаббар имел американское гражданство и служил на той же базе, что и Ливельсбергер. В новогоднюю ночь он осознанно врезался в толпу людей на пикапе с флагом ИГ*.

Полиция установила, что оба автомобиля арендовали через одно приложение. Правоохранители не исключают, что эти случаи связаны между собой.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

США Спецназ Взрывы Tesla Полиция Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 15:41
В США назвали бредом слова Зеленского о поражении России
РИА «Новости»
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Украина потерпит огромные убытки, лишившись транзита российского газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», - ответил он Зеленскому.

Журналист добавил, что члены Евросоюза, у которых сохранились хорошие отношения с Россией, все равно смогут получать российский газ по низким ценам.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что остановка транспортировки газа в Европу через территорию Украины стала «одним из крупнейших поражений Москвы».

В республике назвали это историческим событием. В украинском Минэнерго заявили, что инфраструктура полностью готова к работе в новых условиях.

США Владимир Зеленский Газ Россия
02 января 2025, 12:04
Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12
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Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12, из них двое — дети. Об этом в эфире RTCG сообщила прокурор Андрияна Настич.

Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12, из них двое - дети. Об этом в эфире RTCG сообщила прокурор Андрияна Настич.

«Могу сказать, что погибли 12 человек, среди них двое детей. Все убийства произошли в разных местах. В Клиническом центре прооперировали четырех раненых», - сказала она.

В среду, 1 января, мужчина в районе Байице устроил стрельбу в местном кафе. Скончались несколько человек. В МВД страны изначально отмечали, что нападавший застрелил восемь взрослых и двух детей , а затем свел счеты с жизнью.

Власти республики объявили трехдневный траур. Премьер-министр Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он не исключил рассмотрение Советом нацбезопасности вопроса о запрете на владение оружием.

Убийства Дети Стрельба Черногория
02 января 2025, 11:01
Семь младенцев умерли от переохлаждения в лагерях беженцев в секторе Газа
Global Look Press
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По меньшей мере семь младенцев умерли от переохлаждения в лагерях беженцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере семь младенцев в секторе Газа умерли от переохлаждения из-за холодной зимы и проливных дождей», - отметили в материале.

Дети погибли из-за ограничений, которые Израиль ввел в отношении гуманитарной помощи сектору Газа, уточнил телеканал.

В середине декабря жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат стали 33 человека. Еще 84 числятся пропавшими без вести.

ЦАХАЛ 26 декабря обстрелял центр сектора Газа , в результате атаки погибли пять журналистов палестинского телеканала Quds. Израильские военные атаковали автомобиль прессы возле ворот больницы Аль-Ауда в лагере Нусейрат. В армии заявили, что ликвидировали пять боевиков террористической ячейки, прикинувшихся журналистами.

Израиль Дети Боевики Конфликт Израиля и Палестины Беженцы
02 января 2025, 10:02
«Пересек границы допустимого». Партия Шольца притормозила Маска
РИА «Новости»
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Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пересек границы допустимого между дружественными США и Германией. Такое мнение в беседе с Der Spiegel озвучил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

По его словам, недавние высказывания Маска о немецких политиках могут серьезно ухудшить отношения между странами. Таким образом Мютцених отреагировал на оскорбление канцлера ФРГ Олафа Шольца со стороны Маска.

«Критика американского бизнесмена в адрес представителей властей Германии направлена против всех немецких граждан. Маск серьезно пересек границы в отношениях стран», - заявил Мютцених.

Ранее Маск в социальной сети «забыл» имя Шольца , обозвав его «дерьмом» и «болваном». Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети Х, посвященную досрочным парламентским выборам в Германии, которые пройдут в феврале 2025 года.

Германия США Международные отношения Илон Маск Олаф Шольц

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