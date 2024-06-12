Водитель грузовика и десятки свиней пострадали в ДТП на трассе в США
Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News, водитель пострадал, больше половины животных погибли.
Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News , водитель пострадал, больше половины животных погибли.
«Власти загнали свиней в загон, <…>, но примерно половина из них погибла в результате аварии или получила ранения, их пришлось усыпить», - указано в публикации.
Подробности ДТП выясняются. В каком состоянии водитель - неизвестно, он получил серьезные ранения.
Из-за аварии съезд к северо-западу от Дейтона закрыли более чем на восемь часов.
Ранее крупное ДТП произошло в Турции: столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали два человека : водитель и пассажир. Еще четырех человек доставили в больницы в тяжелом состоянии.