23 июня 2024, 00:29

Во Франции признали конец «макронизма»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Эпоха макронизма во Франции подошла к концу. Об этом в интервью France-Presse заявил бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012–2017 годах.

«Макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», - сказал он.

По мнению политика, «пришло время политической перестройки». При этом Олланд заверил, что не планирует возвращаться на пост президента.

Ранее он объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, сославшись на «очень серьезную ситуацию». Его выдвинула Социалистическая партия в составе «Нового народного фронта».

Экс-президент ранее заявил, что дата завершения конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов президента в США, которые состоятся уже осенью. По словам Олланда, наступит день, когда Европе придется полагаться только на себя в обеспечении собственной безопасности.

Эпоха макронизма во Франции подошла к концу. Об этом в интервью France-Presse заявил бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012–2017 годах.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
23 июня 2024, 00:42
Камень из-под колес машины убил женщину в Швейцарии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Швейцарии погибла гражданка Чехии из-за камня, влетевшего в ее автомобиль. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию.

По данным агентства, ДТП произошло на западе Швейцарии. Гражданка Чехии вела автомобиль, когда в окно влетел в камень из-под колес встречного грузовика. Он ударил 60-летнию женщину-водителя в голову. Остановить машину смогла пассажирка, сидевшая на соседнем сиденье.

В машине также находился ребенок. Ни он, ни пассажирка в аварии не пострадали.

Женщина-водитель получила тяжелую травму. Ее доставили в одну из больниц Берна и сделали операцию. Но спасти пострадавшую не удалось, она скончалась в ночь на субботу.

В начале июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, более ста пострадали.

Чехия ДТП Машины Полиция Швейцария
23 июня 2024, 00:00
Путину хватило четырех дней, чтобы вывести США из себя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госвизит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете The New York Times.

По его мнению, российский лидер своей поездкой прямо заявил Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не может контролировать Вашингтон.

Авторы статьи также отметили, что после «дерзкого» визита Путина Вашингтон ждет еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня. Они отметили, что российскому президенту хватило четырех дней, чтобы разозлить США.

В издании напомнили, что Вьетнам имеет большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку соперничают за влияние над ним.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что проводящие политику санкций США сели в лужу после визитов Путина в КНДР и Вьетнам.

США Вашингтон Санкции КНДР Вьетнам Азия
22 июня 2024, 22:55
Польша пригрозила полностью закрыть границу с Белоруссией
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Польша начала готовиться к полному закрытию границы с Белоруссией. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала TVN24.

«И-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», - сказал он.

По словам Сикорского, в настоящее время изучается вопрос о влиянии такого решения на польскую экономику. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

Польские власти ввели буферную зону на границе с Белоруссией 13 июня. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом для отпугивания нелегальных мигрантов.

Брестские пограничники заявили, что представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами , избивая их деревянными кольями.

Белоруссия Мигранты Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
22 июня 2024, 21:57
Йеменские хуситы атаковали авианосец США в Красном море
Фото: United States Navy
Читайте нас в: Google Новости
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. Об этом представители движения рассказали телеканалу Al Masirah.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что удар нанесли баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, «Ансар Аллах» также атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море. По данным американских СМИ, такое решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Авианосец и сопровождающие его эсминцы перебазируются в Средиземное море.

Сменить «Эйзенхауэра» в Красном море может другой авианосец ВМФ США - «Гарри Трумэн».

На прошлой неделе хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу и двум танкерам. По словам представителя движения Яхья Сариа, все удары достигли своих целей.

США Ракеты Пентагон Военные

Новости по теме