Samsung Pay перестанет поддерживать российские карты «Мир» с 3 апреля. Вполне вероятно, что компания не хотела этого делать, но на нее истерично давили. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» высказал блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Все-таки прекрасно, что наши враги продолжают жить в своем, удивительном выдуманном мире. Вот, к примеру, некое издание, вероятно, принадлежащее кому-то из кодлы белых российских наци-либералов пишет об отключении Samsung Pay так: «Большинство россиян бедны, поэтому пользуются Android-смартфонами. Выбранный метод нанесения вреда простым гражданам в виде отключения удобного способа оплаты Samsung Pay, как ожидается, спровоцирует массовые антивоенные протесты в России, считают политики в США и Великобритании».

Мне вот интересно, а сколько народу в России пользуется этой платежной системой, учитывая, что и на Западе она является далеко не самой популярной даже у обладателей гаджетов компании Samsung? Что-то мне подсказывает, что не очень много.

К тому же идет уже третий год санкций, и в России есть свои и очень неплохие альтернативы, которые точно ни кем отключены не будут. Да и тезис о «массовой бедности россиян» тоже очень сомнителен и больше похож на информацию из какого-то аналитического доклада Волкова*, Михаил Борисыча**, или той же «Иоланды», продолжающих разводить своих западных кураторов на бабло.

Компания потеряет часть прибыли, да и смартфоны Samsung, которые в России и так не выдерживают конкуренции с китайскими производителями, станут еще менее популярны.

Samsung и так уже потеряла позиции на российском рынке, но с легкой руки «российских оппозиционеров», дающих своим кураторам «умные советы» насчет того, как раскачать ситуацию в стране, компания может вообще потерять российский рынок, пусть он и не является для нее официальным сейчас.

А свято место точно пустовать не будет. Кто-то даже очень обрадуется росту продаж. И единственное, что можно точно гарантировать, так это то, что никаких массовых протестов «бедных россиян» точно не будет. В своем большинстве они даже и не заметят новую ужасную санкцию.

И Волковым* с Ходорковским** придется придумывать для своих хозяев какой-нибудь новый бред, чтобы выколотить еще немного деньжат на сладкую безбедную жизнь, к которой они так привыкли.

*Леонид Волков - признан иноагентом в России.

** Михаил Ходорковский - признан иноагентом в России.

Далее - его прямая речь.