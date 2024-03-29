Внутренняя разведка Франции посоветовала отменить церемонию открытия Олимпиады-2024

Читайте нас в:

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен планировал встретиться с представителями спецслужбы в Левалуа-Перре и обсудить грядущую церемонию. Источник радиостанции заявил, что после теракта в российском «Крокус Сити Холле» французские правоохранители опасались возвращения массового терроризма с использованием оружия или таранов автомобилей.

«Мы должны перейти к плану Б. <…> [Формат церемонии] представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть», - сказал он.

Разведка намеревалась предложить МВД отменить церемонию открытия. Спецслужба опасалась скоординированной атаки перед камерами со всего мира.

Французская журналистка Анн Нива допустила причастность Украины к теракту в Красногорске. Она «похвалила» организаторов нападения.