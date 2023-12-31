Внутренние войска МВД Белоруссии переведут на усиленный режим службы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД, в том числе внутренние войска. Об этом сообщило БелТА.
Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель доложил белорусскому лидеру об обстановке вокруг государства и внутри страны. Сейчас ведомство работает в усиленном режиме.
Министр обороны Виктор Хренин сообщил президенту о ситуации на границе с сопредельными государствами. Лукашенко поручил ему усилить бдительность.
Ранее белорусский лидер сообщил, что видит в России надежного союзника, которого всегда будет поддерживать. Он добавил, что руководство республики никогда не позволит «стрелять в спину русским» через свою территорию. Лукашенко назвал Россию «цементирующим звеном» , которое укрепляет взаимодействие между странами СНГ.