31 декабря 2023, 12:41

Внутренние войска МВД Белоруссии переведут на усиленный режим службы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД, в том числе внутренние войска. Об этом сообщило БелТА.

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель доложил белорусскому лидеру об обстановке вокруг государства и внутри страны. Сейчас ведомство работает в усиленном режиме.

Министр обороны Виктор Хренин сообщил президенту о ситуации на границе с сопредельными государствами. Лукашенко поручил ему усилить бдительность.

Ранее белорусский лидер сообщил, что видит в России надежного союзника, которого всегда будет поддерживать. Он добавил, что руководство республики никогда не позволит «стрелять в спину русским» через свою территорию. Лукашенко назвал Россию «цементирующим звеном» , которое укрепляет взаимодействие между странами СНГ.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия
31 декабря 2023, 12:00
Россия ответит на готовящееся в США развертывание запрещенных ранее ракетных систем
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Россия ответит на готовящееся Соединенными Штатами развертывание наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он указал на то, что приверженность России этому мораторию «жестко увязана» с потенциальным появлением американских наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в соответствующих регионах. Вопрос об их развертывании «весьма чувствителен» с точки зрения российской национальной безопасности, подчеркнул глава МИД.

«В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер», - рассудил Лавров.

Если «экстраординарных шагов» от США не последует, Россия не будет развертывать ранее запрещенные ракетные вооружения первой, добавил министр. Однако «приготовления Пентагона» говорят о том, что ждать американских действий осталось недолго, резюмировал он.

Ранее, в августе, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о том, что риски для безопасности России создает размещение американских РСМД в Азии.

США Ракеты Сергей Лавров МИД РФ
31 декабря 2023, 11:49
Белый дом побоялся «рушить до основания» диалог с Россией
piqsels
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США не уважают интересы России, но остерегаются полностью прекращать диалог. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, сейчас Белый дом «остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания». Глава МИД отметил, что государствам не удается наладить конструктивное взаимодействие из-за позиции США.

«Вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», - указал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны смогут наладить отношения после того, как американское руководство признает коренные интересы России и перестанет мыслить «в категориях собственного превосходства и исключительности».

Ранее Лавров прокомментировал грядущие президентские выборы в США. Он сообщил, что российской стороне все равно, кто станет следующим американским лидером. По его мнению, новый президент продолжит взятый ранее Белым домом внешнеполитический курс.

США Белый дом в США Сергей Лавров Россия МИД РФ
31 декабря 2023, 11:24
Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении
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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что президент России Владимир Путин «отключил газ» ФРГ. Об этом написала газета Welt.

«Как только коронавирус немного отступил, Россия начала [спецоперацию]. Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напал на Израиль», - сообщил Шольц.

По его мнению, «мир стал более жестоким», но чтобы не бояться будущего, нужно относиться друг к другу с уважением и искать компромиссы. Немецкий канцлер считает, что наступающий год может быть удачным для страны.

Издание Ura.ru напомнило, что жители Германии в соцсети раскритиковали обращение канцлера. Они отметили, что Россия не лишала страну газа - ФРГ отказалась от него сама.

В начале декабря Олаф Шольц обвинял Россию в повышении цен на газ в Европе.

Шольц больше своих коллег просел в декабрьском рейтинге одобрения политиков Германии. Он потерял сразу 14 процентных пунктов и оказался на 14-м месте.

Россия Владимир Путин Олаф Шольц
31 декабря 2023, 11:04
Корабль ВМС США уничтожил у берегов Йемена две ракеты после атаки на контейнеровоз
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Хуситы напали в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Контейнеровоз шел под флагом Сингапура. После того, как по нему ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца. По информации CENTCOM, торговый корабль сможет продолжить путь, из-за обстрела никто не пострадал.

«Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября, - добавили в Центральном командовании США.

Последний раз нападение йеменских боевиков на торговый корабль произошло 26 декабря -повстанцы атаковали контейнеровоз United.

Официальный представитель йеменской организации Яхья Сариа объяснил, что хуситы будут нападать на все суда, связанные с Израилем. По его словам, обстрелы продолжатся, несмотря на действия международной коалиции под эгидой США.

США Израиль Ракеты Военные Корабли Конфликт Израиля и Палестины

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