Внутреннее предательство. Почему рухнул режим Асада

«Внутри сама власть была разделена. Внутри Сирии существовали различные противоборствующие структуры, которые ждали момента падения режима и договаривались с теми, кто будет наступать», - отметил он.

По словам аналитика, Асад не занимался должным образом внутренними проблемами в стране, поэтому ситуацией воспользовалась оппозиция.

«Я считаю, что было обширное внутреннее предательство Башара Асада. <…> Сам режим Башара Асада ничего не сделал для того, чтобы защитить народ и государство», - подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что российские базы в Сирии, скорее всего, останутся.

«Я думаю, что и с теми, кто придет к власти в Сирии, мы договоримся и сирийские военные базы Российской Федерации будут на месте. Либо же договоримся о каком-то выводе, но, думаю, вряд ли это произойдет», - рассказал Михайлов.

Ранее прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о свержении режима Башара Асада. Они подчеркнули, что установили контроль над страной и выпустили заключенных из тюрем.