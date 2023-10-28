Внука Пугачевой заставили кричать от страха в США

Певец Никита Пресняков после переезда в США попытался разнообразить свою жизнь от недостатка острых ощущений.

Kp.ru написал, что музыкальный исполнитель отпраздновал Хэллоуин походом в Дом ужасов.

По информации источника издания, Пресняков неоднократно признавался, что жить в Штатах трудно из-за нестабильного дохода. Не хватает регулярных выступлений, а также сильных ощущений. Певец пытался развлечь себя занятиями по скалолазанию и поездками на мини-байках по пустыне.

В этот раз выбор пал на Дом ужасов. Сам певец отметил, что ему был известен сценарий приключения, однако он все равно испугался и несколько раз кричал от страха.

Ранее внук Аллы Пугачевой признался, что его испугала резиновая уточка на двери автомобиля. Однако оказалось, что это старая американская традиция среди владельцев джипов.