Внеземное происхождение загадочных мумий из пустыни Наска опровергли в Перу

Предметы изготовили из бумаги, металла и клея, которыми скреплены кости животных и людей. В процессе создания кукол использовали современный клей. Это говорит о том, что мумии собрали относительно недавно, а не в доиспанские времена.

Прокуратура Перу пока не выяснила, кому именно принадлежат предметы. Официальные лица отметили, что возможным получателем кукол был мексиканец.

В ноябре 2023 года парламент в Мексике собрался для второго слушания о найденных в Перу «телах инопланетян». Ученые подтвердили подлинность мумий, но опровергли их внеземное происхождение. В сентябре в Минкульт Перу привезли результаты экспертизы , которая показала, что мумии из пустыни Наска нельзя назвать останками инопланетян.