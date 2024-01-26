Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза

По данным издания, российский лидер вызвал панику своей поездкой и нарастил опасения по поводу возможного конфликта с НАТО. Это связано с тем, что в ЕС боятся, будто Калининград станет очагом противостояния в будущем.

В тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд привели в боевую готовность.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», - предположили авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что визит Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент - глава государства работает над развитием всех регионов страны.

Путин прибыл в Калининград 25 января. Он встретился со студентами в университете Канта и провел переговоры с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.