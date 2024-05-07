Внезапную проверку носителей нестратегического ЯО начали в Белоруссии

Белоруссия объявила о проверке тактического ядерного вооружения практически сразу после объявления России о проведении учений с носителями этого вида оружия. Внимание на это обратил политолог Евгений Михайлов.

Он подчеркнул, что в этом нет ничего странного, так как обе страны входят в Союзное государство.

«У нас сейчас полное понимание о комплексной совместной безопасности между Россией и Белоруссией», - пояснил Михайлов в беседе с 360.ru.

Политолог заметил, что соседняя республика находится под угрозой атак как со стороны западных стран, так и украинского режима. Поэтому Россия рассматривает любые вызовы для Союзного государства как свои.

По этой причине после заявления РФ о проверке носителей ТЯО на фоне угроз об ударах по Крымскому мосту и другой инфраструктуре к инспекции своих вооружений приступила и Белоруссия, показав, что не останется в стороне, потому что дорожит своей безопасностью и национальными интересами, которые тесно связаны с Россией.

Начальник Генштаба ВС республики, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич отметил, что в связи с этим часть сил и средств авиации перебазировали на запасной аэродром. В воздушной гавани военные отработают применение нестратегического ядерного оружия и его носителей.

«На данный момент назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету. Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия», - заявил Гулевич.