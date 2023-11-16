16 ноября 2023, 04:49

«Внезапно родила». Не подозревавшая о беременности британка стала мамой в третий раз

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В Британии 42-летняя женщина родила третьего ребенка, не подозревая о беременности. Тесты давали отрицательные результаты, врачи тоже не увидели положения пациентки, сообщил портал Media Wales.

Британка рассказала, что обратилась с болями в животе к терапевту, который не заметил признаков беременности и не назначил анализов. Женщина сменила диету, но боли не прекратились. При повторном обследовании врачи не смогли поставить диагноз и прописали слабительное.

Через некоторое время пациентку госпитализировали с сильными болями в животе, но врачи назначили ей клизму и выписали домой. В тот же день британка родила на полу в собственной ванной комнате. Скорая забрала мать и ребенка, мальчик родился недоношенным. Его поместили в инкубатор.

Врачи московской городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине с серьезной травмой позвоночника успешно родить здорового ребенка. Врачи тщательно контролировали состояние пациентки, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка.

Великобритания Дети Беременность
16 ноября 2023, 04:59
Итальянская газета унизила Зеленского, разместив мем с ним на первой полосе
РИА «Новости»
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В Италии журналисты обратили внимание на неактуальность украинского кризиса. Местная газета Tempo поместила на первой полосе юмористическую картинку с участием американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Прошу прощения… Напомните, кто вы?» - спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я - Зеленский, президент», - подписана иллюстрация.

Заголовок к картинке гласит: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Ранее бывший разведчик центрального разведывательного управления сообщил, что ЦРУ может убить украинского главу , но скорее всего заставит это сделать чиновников или генералов, которые плохо относятся к Зеленскому. Также он отметил, что в США считают неизбежным поражение украинской стороны в конфликте, а слова лидера киевского режима о всеобъемлющей поддержке его страны называют фантазиями.

США Италия Владимир Зеленский Украина Джо Байден
16 ноября 2023, 04:44
Украинский политолог рассказал о планах Зеленского нейтрализовать Залужного
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На Украине началась борьба различных политических сил за поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Власти же хотят нейтрализовать влияние главкома, поэтому могут ответить украинскими делами. Об этом написало издание «Страна.ua» со ссылкой на директора Украинского института анализа и менеджмента политики Олега Бортника.

«Залужного или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <.>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного „минируют“ гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно», - сказал эксперт.

Другой источник издания рассказал, что президент Украины Зеленский негласно готовится к выборам, хотя и назвал их проведение в марте 2024 года несвоевременным. Вместе с этим глава государства решает, как не допустить к выборам Залужного.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не могут согласовать кандидатуру нового лидера Украины. Британские политики делают ставку на Залужного, а США хотя оставить в кресле президента Зеленского.

Владимир Зеленский Украина Выборы
16 ноября 2023, 04:17
Си Цзиньпин потребовал от США прекратить вооружать Тайвань
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос самым важным для успешного развития китайско-американских отношений. США должны прекратить вооружать Тайбэй, заявил китайский лидер на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско. Его слова привело Центральное телевидение Китая.

«Это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран. Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня», - сказал Си Цзиньпин.

Он уточнил, что американские власти должны объявить о поддержке единства КНР и перестать поставлять оружие Тайваню.

Встреча лидеров Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС длилась более 2,5 часа. По ее итогам президент США заявил, что на переговорах они «добились реального прогресса».

США Китай Си Цзиньпин Джо Байден Тайвань
16 ноября 2023, 04:05
«Пал так низко, как только мог». Экс-разведчик ЦРУ рассказал, как США убьют Зеленского
РИА «Новости»
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Центральное разведывательное управление может самостоятельно избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, но скорее всего переложит расправу на чиновников и генералов, которые враждебно относятся к главе страны. Такое мнение выразил экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«ЦРУ может (убить Зеленского. - прим.ред.) <...> Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <.>, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. - прим. ред.)», - заявил он, отвечая на вопрос о возможности убийства украинского президента.

Бывший агент раскрыл информацию о настроениях в ЦРУ относительно Зеленского. По его словам, военная разведка и представители Госдепартамента считают поражение Украины неизбежным. Также в США понимают, что украинский лидер «прикарманил» много денег. Джиральди назвал фантазиями надежды Зеленского на всеобъемлющую поддержку Киева.

«Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует <...> Он пал так низко, как только мог», - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обороноспособность Украины пострадает в случае отсутствия финансовой помощи от США. Политик отметил, что в американском бюджете практически закончились деньги, выделенные для помощи Украине.

США Владимир Зеленский Украина

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