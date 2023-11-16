«Внезапно родила». Не подозревавшая о беременности британка стала мамой в третий раз

Британка рассказала, что обратилась с болями в животе к терапевту, который не заметил признаков беременности и не назначил анализов. Женщина сменила диету, но боли не прекратились. При повторном обследовании врачи не смогли поставить диагноз и прописали слабительное.

Через некоторое время пациентку госпитализировали с сильными болями в животе, но врачи назначили ей клизму и выписали домой. В тот же день британка родила на полу в собственной ванной комнате. Скорая забрала мать и ребенка, мальчик родился недоношенным. Его поместили в инкубатор.

Врачи московской городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине с серьезной травмой позвоночника успешно родить здорового ребенка. Врачи тщательно контролировали состояние пациентки, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка.