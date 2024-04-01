Внештатный журналист Ruptly лишился ноги в секторе Газа
Журналист Мохаммад Або Дахрудж, сотрудничавший с видеоагентством Ruptly, был ранен в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило агентство в своем Telegram-канале.
Мохаммад Або Дахрудж работал у больницы Аль-Акса, когда ВВС Израиля нанес удар. В результате журналист был тяжело ранен и лишился ноги. Его отправили в реанимацию.
В результате этого удара также погибли два палестинца, еще несколько журналистов получили ранения.
В марте Минздрав Газы сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля превысило 31 тысячу человек , более 72 тысяч пострадали.
В среду, 27 марта, специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила, что действия Израиля в секторе Газа попадают под определение геноцида.
В понедельник, 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа на священный месяц Рамадан.