Внештатным советником Зеленского стал экс-футболист Шевченко

Читайте нас в:

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (Владимира Зеленского) (вне штата)», - уточнили в указе.

За свою футбольную карьеру Шевченко играл в качестве нападающего за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. В июле 2016 года футболиста назначили главным тренером национальной сборной.

В 2012 году спортсмен уже пробовал себя в политике. В составе партии «Украина - Вперед!» Шевченко участвовал в парламентских выборах. Но его партия не прошла в Верховную Раду.

На Украине многие известные спортсмены рано или поздно приходят к политической деятельности. Например, в июле боксер Александр Усик заявил, что после окончания своей спортивной карьеры планирует побороться за пост президента Украины.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.