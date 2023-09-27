Внештатным советником Зеленского стал экс-футболист Шевченко
Бывший капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал внештатным советником лидера страны Владимира Зеленского. Указ об этом появился на сайте офиса президента.
«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (Владимира Зеленского) (вне штата)», - уточнили в указе.
За свою футбольную карьеру Шевченко играл в качестве нападающего за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. В июле 2016 года футболиста назначили главным тренером национальной сборной.
В 2012 году спортсмен уже пробовал себя в политике. В составе партии «Украина - Вперед!» Шевченко участвовал в парламентских выборах. Но его партия не прошла в Верховную Раду.
На Украине многие известные спортсмены рано или поздно приходят к политической деятельности. Например, в июле боксер Александр Усик заявил, что после окончания своей спортивной карьеры планирует побороться за пост президента Украины.
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