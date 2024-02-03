Внешнюю политику Байдена назвали катастрофой

«Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», - резко сказал Джонсон.

По его мнению, такая политика ведет к проявлению агрессии в отношении США. Именно поэтому противники Вашингтона в разных странах мира действуют «настолько провоцирующим образом», подчеркнул спикер. Он добавил, что при Дональде Трампа подобного не происходило.

Американские военные корабли регулярно сейчас подвергаются обстрелам в Красном море со стороны йеменских хуситов. На фоне очередного витка палестино-израильского конфликта ухудшилась ситуация на Ближнем Востоке. Базы США неоднократно попадали под ракетный удар в Сирии и Ливии.