«Внешние следы» нашли на месте поломки газопровода Balticconnector

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По словам представителя полиции, на этом этапе предварительного расследования основное внимание будут уделять в первую очередь техническому обследованию участка повреждения газопровода и территории, где зафиксировали ЧП.

Помимо этого, правоохранители продолжили собирать другую информацию от национальных и международных партнеров, добавила Симола. Но обзор и анализ данных вместе с тем находятся на начальных этапах.

«Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», - подчеркнула она.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военное ведомство страны обладает снимками и видеоматериалами, на которых видны повреждения газопровода. По его оценке, они выглядят, как будто трубу «подцепили чем-то сбоку и поволокли».

Uлава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен не исключил, что Balticconnector мог повредить корабельный якорь.