«Внешние следы» нашли на месте поломки газопровода Balticconnector
На морском дне в районе места поломки Balticconnector обнаружили «внешние следы», заявила на брифинге представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола. О чем именно идет речь, она не уточнила, не приведя никаких дополнительных деталей, сообщило РИА «Новости».
По словам представителя полиции, на этом этапе предварительного расследования основное внимание будут уделять в первую очередь техническому обследованию участка повреждения газопровода и территории, где зафиксировали ЧП.
Помимо этого, правоохранители продолжили собирать другую информацию от национальных и международных партнеров, добавила Симола. Но обзор и анализ данных вместе с тем находятся на начальных этапах.
«Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», - подчеркнула она.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военное ведомство страны обладает снимками и видеоматериалами, на которых видны повреждения газопровода. По его оценке, они выглядят, как будто трубу «подцепили чем-то сбоку и поволокли».
Uлава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен не исключил, что Balticconnector мог повредить корабельный якорь.