Внеочередные выборы президента стартовали в Иране

Голосование стартовало в 07:30 по московскому времени и продлится до 17:30. За пост президента поборются четыре кандидата: трое из консервативного лагеря (экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) и один - член парламента Масуд Пезешкиан - из реформаторского. Кандидатов зарегистрировали с 30 мая по 3 июня, до 9 июня проверили на соответствие требованиям. При необходимости второй тур выборов устроят 5 июля.

Внеочередные выборы назначили после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Конституция республики подразумевает, что выборы нового лидера должны состояться в течение 50 дней после заявления о смерти предыдущего.