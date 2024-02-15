ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших «Борзых»
Военно-морские силы (ВМС) США из-за приостановки эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey оказались вынуждены вернуться к применению устаревших самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Об этом сообщило издание Breaking Defense.
По информации источника, США задействовали последнюю эскадрилью C-2A для поддержки операций на пятом и седьмом флотах ВМС. Представитель американского Минобороны признал, что на этот шаг ведомство пошло вынужденно - из-за проблем с CMV-22B.
В настоящее время на вооружении подразделений обеспечения флота США находится порядка 15 самолетов C-2. Вице-адмирал Дэниел Чивер отметил, что самолеты С-2 ранее уже выполняли задачи Osprey, поэтому ситуация не слишком сильно скажется на боеспособности флота.
Свой первый полет C-2 Greyhound совершил еще в 1964 году. Это самолет с двумя турбовинтовыми двигателями, который способен нести около 10 тонн полезной нагрузки.
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