ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших «Борзых»

По информации источника, США задействовали последнюю эскадрилью C-2A для поддержки операций на пятом и седьмом флотах ВМС. Представитель американского Минобороны признал, что на этот шаг ведомство пошло вынужденно - из-за проблем с CMV-22B.

В настоящее время на вооружении подразделений обеспечения флота США находится порядка 15 самолетов C-2. Вице-адмирал Дэниел Чивер отметил, что самолеты С-2 ранее уже выполняли задачи Osprey, поэтому ситуация не слишком сильно скажется на боеспособности флота.

Свой первый полет C-2 Greyhound совершил еще в 1964 году. Это самолет с двумя турбовинтовыми двигателями, который способен нести около 10 тонн полезной нагрузки.

Ранее стало известно, что численность американской армии в 2024 году станет самой низкой за 83 года.