30 июня 2024, 12:26

ВМС Британии сообщили о «подозрительном сближении» с судном возле Йемена

Global Look Press
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ВМС Британии заявили о «подозрительном сближении» с судном в Красном море у берегов Йемена. Информация появилась на странице управления морских торговых операций Великобритании при ВМС (UKMTO) в социальной сети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен», - следует из заявления.

Других подробностей нет.

Ранее, 18 июня, UKMTO сообщило о том, что у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судно. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Несмотря на пожар, судно продолжало двигаться к порту, экипаж эвакуировался. Однако позже к Красном море нашли обломки этого судна и топливо.

В конце апреля еще одно британское судно атаковали вблизи Йемена. Это произошло в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен. Британские власти начали расследование.

Великобритания Корабли Йемен
30 июня 2024, 12:41
Гонконг нарастил импорт российских алмазов в 18 раз
РИА «Новости»
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Гонконг за первые пять месяцев 2024 года увеличил импорт алмазов из России в 18 раз по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные гонконгского статбюро.

С января по май включительно Гонконг закупил российские алмазы на 657,3 миллиона долларов, за то же время в 2023 году сумма закупок составила 36,5 миллиона. На долю России пришлось 12% импорта драгоценных камней. Страна стала третьим (после Индии и Израиля) поставщиком алмазов в Гонконг.

В мае стало известно, что США намерены частично пересмотреть запреты на ввоз российских алмазов, вступившие в силу с 1 января. В Европе запрет уже за пару месяцев ощутимо ударил по экономике.

Экспорт Гонконг
30 июня 2024, 12:05
Депутат бундестага обвинил Белый дом в причастности к подрыву «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Руководство США имеет отношение к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом «Известиям» заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его мнению, причастность Белого дома к терактам подтверждает признание члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что США всеми силами пытались остановить строительство СП-2. Котре предположил, что американские неправительственные организации вместо защиты окружающей среды на самом деле планировали сорвать поставки газа из России.

Депутат бундестага назвал доказательства причастности американских властей к теракту неоспоримыми.

Ранее в качестве свидетеля по делу о подрыве «Северного потока-2» выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. К расследованию также привлекли депутата бундестага Мануэлу Швезиг.

Германия США Газопровод Северный поток — 2 Депутаты Северный поток
30 июня 2024, 10:40
Си Цзиньпин посетит Казахстан 2–4 июля
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Визит состоится 2–4 июля, сообщила пресс-служба главы республики.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Визит состоится 2–4 июля, сообщила пресс-служба главы республики.

Уточняется, что в Казахстане Си Цзиньпин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее китайский лидер отказался участвовать в так называемой мирной конференции в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта. В КНР отмечали, что в подобных мероприятиях должны принимать участие все стороны конфликта, следует обсуждать все предложенные мирные планы. Кроме того, конференцию должны признать как Украина, так и Россия. С точки зрения Китая, необходимые условия остались невыполненными.

В мае Си Цзиньпин провел более чем двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Вначале встреча прошла в узком составе, затем - с участием делегаций. Одной из главных тем была ситуация на Украине.

Казахстан Китай Си Цзиньпин
30 июня 2024, 09:45
ЦАР выразила готовность нарастить сотрудничество с Россией в топливной сфере
РИА «Новости»
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ЦАР собирается активизировать диалог с Россией в топливной сфере. Об этом заявил РИА «Новости» посол Александр Бикантов.

Он отметил, что центральноафриканская делегация, в состав которой входил премьер-министр страны Феликс Молуа, обсуждала на ПМЭФ ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что представители ЦАР затрагивали во время переговоров и взаимодействие государств в топливной сфере.

«Наши партнеры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере», - указал Бикантов.

Он добавил, что пока стороны не подписывали никаких контрактов в этой области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Республику Конго перспективной страной для развития отношений. По его словам, у этого дружественного государства есть большой потенциал для налаживания двустороннего сотрудничества с Россией. Президент республики Дени Сассу-Нгессо сообщил, что российские компании могут заниматься в стране добычей полезных ископаемых.

Африка Топливо Россия Переговоры Экономика ПМЭФ-2024

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