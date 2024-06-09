ВМС Британии сообщили о нападении на корабль в Красном море

Читайте нас в:

Два человека погибли и еще 15 получили травмы в результате обрушения балкона в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси. Люди рухнули с шестиметровой высоты, сообщило издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.

Все произошло в ночь на субботу, 9 июня. Люди собрались на концерт местного исполнителя Кевина Морено.

По словам чиновника, бесконтрольное присутствие посетителей на этом мероприятии и привело к тому, одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению.

«Что вызвало эту трагедию <…>, унесшую жизни двух человек. По имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», - заявил Эрнандес.

Пять пострадавших попали в реанимацию с тяжелыми травмами.

По данным издания, большинство посетителей были несовершеннолетними. Кроме того, выяснилось, что заведение не оформило документы для проведения концерта.

Прокуратура штата уже проводит проверку, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. Клуб закрыт для посещения.

Ранее ВОЗ сообщила о регистрации первого случая заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике.