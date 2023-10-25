Как уточнил он, экс-канцлер Германии Герхард Шредер сообщил, что имеет объективные доказательства вмешательства США в мирные переговоры России и Украины.

«Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты», - высказался Дэвидсон.

Он уличили некоторых представителей США в «настаивании на новых войнах» при любой возможности. Однако Соединенные Штаты не должны использовать каждую ситуацию, чтобы ввязаться в новый конфликт, добавил Дэвидсон.

В интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер Германии заявил, что именно из-за активного вмешательства США провалились мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Шредера, представители киевского режима попросили его выступить посредником в решении вопроса. Он согласился и даже разработал свой мирный план. Одним из пунктов стало вхождение Крыма в состав России.