Влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины признали в ЕС

Лавров назвал иллюзорными надежды ослабить Россию

Попытки западных стран ослабить Россию являются иллюзорными надеждами. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки ослабить Россию, чтобы лишить нас геополитической субъектности и отбросить на обочину мировой политики. Иллюзорность подобных надежд, по-моему, очевидна каждому», - сказал он.

Глава министерства подчеркнул, что речи о якобы международной изоляции России не идет.

«Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которое составляет 85% населения Земли. Все люди этих стран видят в России доброго друга и надежного партнера, который не раз доказывал свою надежность. Который много делает для выстраивания общения на принципах международного права», - добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские государства делают все, чтобы подтолкнуть регион Ближнего Востока к большой войне.