12 февраля 2024, 18:41

Властям Нидерландов запретили по суду экспортировать в Израиль запчасти для F-35

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Нидерланды больше не смогут экспортировать в Израиль запчасти для истребителей F-35. Такое решение принял Апелляционный суд европейской страны, сообщила газета The Jerusalem Post.

В суде указали на существование явного риска того, что экспортируемые запчасти для F-35 используют в серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Речь идет о том, что именно эти самолеты ЦАХАЛ применил для ударов по сектору Газа.

Требование суда правительство Нидерландов должно выполнять в течение недели. У властей нет права не исполнять это решение до момента подачи апелляции в Верховный суд - сделать это государство может в течение восьми недель.

Иск против Нидерландов подали ранее сразу несколько правозащитных групп, включая филиал организации Oxfam, которая борется с бедностью. При этом суд низшей инстанции ранее встал на сторону властей по этому делу, отметило издание.

По данным The Jerusalem Post, с момента начала войны с ХАМАС Израиль получил с регионального склада в Нидерландах как минимум одну партию запчастей для F-35.

Авиация Израиль Нидерланды Конфликт Израиля и Палестины
12 февраля 2024, 19:02
Карлсон превознес Москву над американскими городами
РИА «Новости»
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Москва произвела на американского журналиста Такера Карлсона более приятное впечатление, чем любой город в США. Своими эмоциями от поездки в столицу России он поделился во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, намного приятнее любого города в моей стране. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом городе США», - отметил Карлсон.

При этом журналист заверил, что продолжит жить в Соединенных Штатах.

Такер Карлсон впервые прилетел в Москву на прошлой неделе. Журналиста заметили на одной из постановок в Большом театре и в ресторане быстрого питания «Вкусно - и точка».

Главной целью визита американца в Россию стала беседа с президентом Владимиром Путиным. За сутки после выпуска интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров.

США Россия Владимир Путин Такер Карлсон Москва
12 февраля 2024, 18:03
Карлсон заявил, что Путину не нужна Польша
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом Владимиром Путиным заявил, что ему не нужна Польша. Однако в США политики настаивают на том, что у России есть территориальные претензии на эту страну.

«Американские политики убедили себя, что Путин захватит Польшу. Я не защищаю Путина, я не его фанат, но в Польше нет ничего, чего Путину было бы нужно, на это не указывает абсолютно ничего», - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

США Россия Владимир Путин Польша Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12 февраля 2024, 16:54
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
РИА «Новости»
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Абхазия не станет подписывать проект соглашения об охране правопорядка с Росгвардией, поскольку действующая конституция страны запрещает передавать эти вопросы в ведение иностранных структур. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Активно обсуждаемый в последние дни в абхазском обществе проект соглашения между Росгвардией и МВД Абхазии не подлежит исполнению», - сказал он.

Киут напомнил, что законодательство и конституция страны не позволяют привлекать правоохранительные органы иностранного государства к обеспечению порядка и общественной безопасности.

«В распоряжении Абхазии есть достаточно силовых структур для обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, борьбы с экстремизмом и терроризмом, детективной и частной охранной деятельности и контроля оборота оружия», - добавил глава МВД республики.

В конце декабря оппозиционные силы в Абхазии объявили бессрочный протест против передачи государственной дачи в собственность России.

Абхазия Росгвардия Россия
12 февраля 2024, 16:38
Новый президент Финляндии назвал условие для контактов с Россией
Global Look Press
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Власти Финляндии не будут поддерживать отношения с Россией, пока не закончится спецоперация ВС РФ на Украине. Об этом заявил избранный президент скандинавской страны Александр Стубб. Он отметил, что намерен придерживаться политической линии своего предшественника, сообщило РИА «Новости».

«Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинисте», - пояснил Стубб.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Финляндия поддерживать Украину.

Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, которые прошли накануне. За него проголосовали 51,6% избирателей. Инаугурация нового главы государства состоится в марте.

Во время руководства Финляндией Саули Ниинисте страна вступила в военно-политический блок НАТО. Кроме того, финские власти закрыли все КПП на границе с Россией , утверждая, что это поможет остановить поток мигрантов, прибывающих с российской территории.

Финляндия Россия

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