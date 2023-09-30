Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля
Министерство здравоохранения Японии поручило медицинским учреждениям по всей стране ограничить назначение медицинских препаратов, способствующих отхождению мокроты или подавляющих кашель. Об этом сообщил телеканал NHK.
«С проблемой поставок необходимых препаратов столкнулся уже ряд регионов. Заражение гриппом растет в цифрах уже пятую неделю подряд, а число ковидных случаев - третью неделю», - заявили авторы материала.
Министерство рекомендовало медицинским учреждениям и местным администрациями использовать запасы лекарственных средств максимально эффективно, назначая их в исключительных случаях.
Ранее россиянам посоветовали принимать противовирусные препараты в первые два дня после начала болезни гриппом.