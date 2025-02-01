01 февраля 2025, 04:35

Власти уточнили количество людей в разбившемся в Филадельфии самолете

РИА «Новости»
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На борту разбившегося в Филадельфии самолета Learjet 55 находились два человека. Аварийная ситуация возникла после взлета, сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет потерпел крушение около 18:30 по местному времени после вылета из аэропорта Northeast Philadelphia Airport в аэропорт Springfield-Branson National в Миссури. На борту находились два человека.

«Расследованием займутся FAA и NTSB. NTSB возглавит расследование и предоставит все обновления», - сообщил представитель управления.

Learjet 55 является двухдвигательным турбореактивным самолетом административного класса и может принять до 10 пассажиров. В интернете появилось видео его крушения в Филадельфии. Воздушное судно упало в жилом секторе и загорелось. Пострадали несколько домов, машин и парковка. СМИ сообщили о шести находившихся на борту людях.

США Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 01:33
Трамп вновь заявил о планах поговорить с Путиным
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и провести результативные переговоры об Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он в очередной раз заявил о намерении побеседовать с Путиным, но не уточнил, когда состоится встреча. Трамп рассказал о серьезных дискуссиях США с Россией и выразил надежду на достижение значительных результатов по итогам возможных переговоров.

Кроме президента России республиканец запланировал встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля и главой правительства Японии Сигэру Исибой 7 февраля. Его специальный представитель Ричард Гренелл в ближайшее время посетит Венесуэлу ради переговоров с Николасом Мадуро.

Темой встречи Трампа и Путина могло бы стать комплексное соглашение о безопасности в Европе, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он призвал провести переговоры как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию.

Дипломатия Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
01 февраля 2025, 00:46
Полиция Норвегии отпустила заподозренное в обрыве кабеля судно Silver Dania
Unsplash
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Грузовое судно Silver Dania с российским экипажем непричастно к обрыву подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Полиция Норвегии сняла с него арест, сообщил телеканал TV2.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, по которым судно должно оставаться в Тромсе и дальше. <…> Никаких данных, связывающих судно с инцидентом, обнаружено не было», - объявила пресс-служба правоохранителей.

Запрос Латвии отработал полицейский округ Тромса. Экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями, добровольно остановили движение и участвовали в следственных действиях.

О прорыве подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море от Вентспилса в Латвии до острова Готланд стало известно 26 января. Полиция совместно с береговой охраной остановили Silver Dania судоходной группы Silver Sea и увели в Тромсе на проверку.

Латвия Швеция Корабли Норвегия Полиция
01 февраля 2025, 00:44
На месте авиакатастрофы в США нашли тела 41 погибшего
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Спасатели обнаружили тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне, из них 28 уже идентифицировали. Об этом на брифинге заявил начальник охраны и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли, сообщил телеканал CNN.

По словам Доннелли, на данный момент всего обнаружили 41 тело, 13 пока еще не опознаны. Работы по поиску погибших продолжат до того момента, пока не найдут тела всех находившихся в самолете пассажиров. Погибшими признаны 67 человек.

Он уточнил, что водолазы обследуют «целевые зоны». Для работ на месте крушения задействовали около 300 спасателей. Доннелли отметил, что останки тел передадут семьям после процедуры опознания.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак во время захода на посадку после столкновения с военным вертолетом. В авиакатастрофе погибли российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

США Спасатели Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
01 февраля 2025, 00:08
«На крючке». На Западе раскрыли опасения Европы из-за российских активов
Unsplash
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Европейские правительства боятся, что Россия когда-нибудь придет за своими замороженными активами. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, каждая западная страна переживает бюджетный кризис, поэтому возможности помочь Украине уменьшаются.

«Есть чрезвычайно лакомый кусок в Euroclear - замороженные российские активы стоимостью 190 миллиардов евро, Но в Euroclear решительно выступает против их захвата», - отметил Меркурис.

Аналитик предположил, что Европу пугает перспектива начала переговоров между США и Россией в ближайшие недели, ведь это может привести к частичной отмене санкций.

«Тогда Россия придет за своими деньгами и европейские правительства окажутся на крючке», - резюмировал он.

В Бельгии ранее заявили, что конфискация заблокированных российских активов обернется для Евросоюза непредвиденными последствиями. Например, к дестабилизации финансовых рынков.

Европа Санкции Запад Евросоюз

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