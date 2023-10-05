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«Правительство представило концепт усиления демократии на Украине для разработки дорожной карты реформ до 2027 года. Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам», - сказано в публикации.

Также в документе есть информация об открытии консультативно-совещательного органа при президенте Владимире Зеленском для борьбы с отмыванием денег, реализации антикоррупционной стратегии и повышения эффективности работы антикоррупционных органов страны.

«До 2027 года планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями», - сообщило издание.

Ранее почти 80% жителей Украины обвинили Зеленского в коррупции. Главу киевского режима назвали главным коррупционным крышевателем. Это встревожило соратников украинского президента, ведь негативное общественное мнение плохо повлияет на грядущие выборы в стране.