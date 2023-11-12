Власти Турции опровергли сообщения оппозиционных СМИ о поставках оружия из Сирии
Сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило РИА «Новости».
Специалисты центра подчеркнули, что таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Для этого задействовали самые современные технические средства.
При переходе через границу Турции салоны грузовых автомобилей и транспортируемые ими грузы проходят физический досмотр. Кроме того, транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергают детальному досмотру, добавили авторы заявления.
Информация о поставках оружия из Сирии ранее появилась в в оппозиционных СМИ и соцсети Х (бывший Twitter).
Ранее Эрдоган призвал страны Ближнего Востока и Запада оказать давление на Израиль и ХАМАС, чтобы посадить их за стол переговоров. По мнению президента Турции, лучшей площадкой для этого может стать мирная конференция, в которой примут участие все страны региона.