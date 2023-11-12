Власти Турции опровергли сообщения оппозиционных СМИ о поставках оружия из Сирии

Управление сектором Газа возложили на Палестину

Национальная администрация Палестины при поддержке арабских стран должна взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала CNN заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что Израиль после окончания боевых действий должен вступить в переговоры для решения вопроса о создании отдельного палестинского государства. В этом его поддержит все международное сообщество. Генсек ООН добавил, что такой шаг станет лучшим сценарием развития событий.

«Палестинской администрации будет очень трудно взять на себя ответственность в секторе Газа в присутствии израильской армии. Поэтому очень важно, как организовать переход», - добавил Гуттериш.

Он подчеркнул, что в передаче управления могут помочь США.

О готовности администрации Палестины взять под контроль сектор Газа ранее написала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Хусейна аш-Шейха. Он заявил, что власти согласятся на этот шаг, если США помогут в создании двух независимых государств с передачей Палестине сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не исключает передачу управления Газой ряду государств Ближнего Востока и международным организациям.

Территорией Палестины на Западном берегу реки Иордан управляет партия ФАТХ. В 2006 году после победы ХАМАС на выборах в Газе между ними возник конфликт, который привел к расколу администрации. Получившие большинство мест в парламенте члены ХАМАС отказались от признания ранее заключенных с Израилем мирных договоренностей.

Политический кризис привел к боестолкновениям на территории Газы. Жертвами стали более 600 человек. Стороны не пришли к мирному урегулированию до сих пор.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонных переговоров с лидером США Джо Байденом заявил, что мир и безопасность в регионе наступят только после полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о создании двух независимых государств.