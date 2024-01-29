Власти Техаса решили установить колючую проволоку на границе с Мексикой

По его словам, несколько месяцев назад границу штата в день пересекали около трех тысяч мигрантов.

Сейчас этот показатель равен нулю. В случае, если федеральные власти захотят перерезать всю колючую проволоку на техасской границе, им понадобится очень много кусачек. При этом Патрик подчеркнул, что руководство штата не хочет конфронтации с Белым домом.

Ранее Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что регион будет следовать собственному курсу по борьбе с нелегальными мигрантами. Главы еще 25 штатов обвинили Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.

Его оппонент на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп заявил, что миграция убивает США. Республиканец подчеркнул, что неконтролируемый поток мигрантов грозит стране катастрофой.