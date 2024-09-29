29 сентября 2024, 14:06

Власти Таиланда вбросили «вертолетные деньги» для борьбы с кризисом

Global Look Press
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Власти Таиланда дали старт программе стимулирования экономики на 14 миллиардов долларов, в рамках которой десятки миллионов жителей получат денежные пособия. Об этом сообщило агентство Reuters.

На первом этапе получателями пособий станут представители наиболее уязвимых слоев населения, их порядка 14,5 миллиона человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и держатели карт социального обеспечения.

Всего же для участия в программе зарегистрировались свыше 36 миллионов человек. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават объяснила, что наличность в руках тайцев спровоцирует «торнадо» расходов.

Однако аналитики сомневаются в эффективности таких мер, отметили в Financial Times. Они полагают, что эффект на экономику будет крайне временным и не поспособствует экономическому росту страны в целом.

Ранее тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране.

Таиланд Деньги Экономика
29 сентября 2024, 13:21
Израильские военные ликвидировали еще одного лидера «Хезболлы»
Global Look Press
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Вооруженные силы Израиля сообщили о ликвидации в Ливане Набиля Каука, члена центрального совета шиитской партии «Хезболла». Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.

Каука считали приближенным к руководству «Хезболлы». По версии ЦАХАЛ, он принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан, в том числе в последние дни. А также часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» перед шиитским населением Ливана.

Израильские военные подчеркнули, что продолжают выявлять и уничтожать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает израильтянам.

В Пентагоне негативно отреагировали на запоздалое сообщении от Израиля о проведении операции по ликвидации лидера Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ предупредил американцев за считаные минуты до удара по его бункеру.

Израиль Ливан
29 сентября 2024, 12:29
Около 100 человек погибли при наводнении в Непале
Global Look Press
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В Непале произошло мощное наводнение, жертвами которого стали порядка 100 человек. Об этом сообщило издание Online Khabar.

По информации источника, еще около 100 местных жителей пострадали, а 68 пропали без вести.

Катаклизм в стране, отметили журналисты, стал самым сильным за последние 54 года. В результате происшествия многие участки дорог и автомагистрали были разрушены, сотни мостов и домов - смыты. Люди вынужденно покинули свои жилища.

Также под оползни попали транспортные средства, что привело к блокировке ключевого пункта въезда в Катманду. Сотни пассажиров застряли на различных участках дорог.

Ранее в США более 50 пациентов в штате Теннеси застряли на крыше из-за наводнения. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, для спасения людей прислали вертолеты.

Наводнения
29 сентября 2024, 10:07
Марсуди надела брошь от Лаврова во время выступления на Генассамблее ООН
Global Look Press
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, надев одну из брошей, которую ей подарил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем выступлении Марсуди заявила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, дипломат выбрала объемный черный цветок в качестве украшения, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН.

Во время июльского визита Лаврова в Лаос Марсуди призналась, что ей понравилась брошь официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тогда Лавров пообещал найти похожее украшение и прислать в дар индонезийскому министру. В итоге он отправил Марсуди сразу два аксессуара, второй пока на ней не замечали.

Сергей Лавров Мария Захарова Индонезия Генассамблея ООН
29 сентября 2024, 08:06
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»
РИА «Новости»
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Участие Швейцарии в формате «Друзей мира», созданным по инициативе Бразилии и Китая для урегулирования украинского конфликта, является странным с учетом отхода властей этой европейской страны от принципов нейтралитета. Об этом на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В мае 2024 года Бразилия и Китай опубликовали совместный консенсус по политическому урегулированию кризиса на Украине из шести пунктов, их одобрили более 110 стран.

«Одного только я вот не понимаю: как на этой встрече оказались Швейцария и Франция? Швейцарцев нельзя считать нейтральными очень давно. А Франция состоит в НАТО, передает ракеты и дальнобойное вооружение. Странно узнавать, что там были эти люди», - сказал глава МИД.

Лавров позднее добавил, что китайские коллеги объяснили ему присутствие указанных их стран в формате «Друзей мира».

«Говорят, что очень сильно они просились. Поэтому их решили коллективно пригласить в качестве наблюдателей», - отметил он.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в хамстве при оценке мирного плана Китая.

Сергей Лавров Швейцария

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