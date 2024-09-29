Власти Таиланда вбросили «вертолетные деньги» для борьбы с кризисом
Власти Таиланда дали старт программе стимулирования экономики на 14 миллиардов долларов, в рамках которой десятки миллионов жителей получат денежные пособия. Об этом сообщило агентство Reuters.
На первом этапе получателями пособий станут представители наиболее уязвимых слоев населения, их порядка 14,5 миллиона человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и держатели карт социального обеспечения.
Всего же для участия в программе зарегистрировались свыше 36 миллионов человек. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават объяснила, что наличность в руках тайцев спровоцирует «торнадо» расходов.
Однако аналитики сомневаются в эффективности таких мер, отметили в Financial Times. Они полагают, что эффект на экономику будет крайне временным и не поспособствует экономическому росту страны в целом.
Ранее тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране.