Власти Таиланда вбросили «вертолетные деньги» для борьбы с кризисом

На первом этапе получателями пособий станут представители наиболее уязвимых слоев населения, их порядка 14,5 миллиона человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и держатели карт социального обеспечения.

Всего же для участия в программе зарегистрировались свыше 36 миллионов человек. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават объяснила, что наличность в руках тайцев спровоцирует «торнадо» расходов.

Однако аналитики сомневаются в эффективности таких мер, отметили в Financial Times. Они полагают, что эффект на экономику будет крайне временным и не поспособствует экономическому росту страны в целом.

Ранее тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране.