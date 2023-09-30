Власти США запустили отсчет до начала шатдауна
Сообщения о возможной приостановке работы правительства (шатдауна) каждый час начали появляться на официальной странице Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter). Авторы постов прямо указывают на виновников возможного коллапса, который грозит стране.
«До того как крайние республиканцы палаты представителей закроют правительство, 14 часов», - указали в сообщении.
Правительство США неоднократно указывало, что бойкот со стороны республиканцев принятия бюджета до 1 октября грозит остановкой работы большей части государственного сектора. Конгрессмены, в свою очередь, потребовали урезать государственные расходы.
Последним временем принятия бюджета станет полночь в ночь с субботы на воскресенье (07:00 по московскому времени).
Государственный департамент США начал подготовку к шатдауну заблаговременно. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер, вопрос о том, какие отделы отправятся в неоплачиваемый отпуск, уже решен. Он подчеркнул, что отвечающие за национальную безопасность сотрудники останутся на рабочих местах.
Для США это не первый шатдаун за последние годы. В последний раз правительство приостанавливало свою работу на 35 дней в конце декабря 2018 года. Тогда конгресс отказался внести в проект годового бюджета требование занимавшего пост президента США Дональда Трампа поправку о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.