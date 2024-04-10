Власти США увидели угрозу нацбезопасности в программах «Лаборатории Касперского»

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По информации журналистов, запрет на использование программ российского разработчика вступит в силу уже в следующем месяце. Такие рекомендации выпустит Министерство торговли США.

На сегодняшний день правительственные структуры США уже не могут использовать программы российского разработчика, но запрет для частных компаний и обычных граждан журналисты назвали «беспрецедентным».

Летом прошлого года Минпромторг России запретил своим сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Аналогичный запрет распространяется и на работников подведомственных министерству организаций.