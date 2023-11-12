Власти США уточнили обстоятельства гибели военных в Средиземном море

Он подчеркнул, что расследование причин катастрофы еще не закончено и военные следователи продолжают собирать необходимые данные. Министр заявил, что вся страна запомнит службу погибших военных и их готовность пожертвовать собой.

«Я молюсь за патриотов, которых мы потеряли, за их семьи, любимых и близких» - говорится в сообщении.

О крушении в Средиземном море американского летательного аппарата стало известно в минувшую пятницу, 10 ноября. Только спустя два дня европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что на борту находились пятеро военных.

Вертолет входил в одну из двух авианосных групп , направленных командование в Средиземное море после обострения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. После прибытия военные провели учебные запуски самолетов и вертолетов, а также отработали маневры по противоракетной обороне.