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«После очередного транша администрация президента США приближается к тому моменту, когда возможности для финансирования Украины окажутся исчерпаны», - сказал он.

При этом Кирби отметил, что у страны есть необходимые фонды для поддержки как Украины, так и Израиля в ближайшее время.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявлял, что Украина намерена продолжить контрнаступление в зоне специальной операции в зимний период несмотря ни на что.

Также он подчеркнул, что на встрече сторонников киевского режима США и другие государства условились продолжать поддержку режима Владимира Зеленского.