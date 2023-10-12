Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину
Власти США признали, что у страны начали заканчиваться средства для помощи украинским военным. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщил телеканал NBC.
«После очередного транша администрация президента США приближается к тому моменту, когда возможности для финансирования Украины окажутся исчерпаны», - сказал он.
При этом Кирби отметил, что у страны есть необходимые фонды для поддержки как Украины, так и Израиля в ближайшее время.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявлял, что Украина намерена продолжить контрнаступление в зоне специальной операции в зимний период несмотря ни на что.
Также он подчеркнул, что на встрече сторонников киевского режима США и другие государства условились продолжать поддержку режима Владимира Зеленского.