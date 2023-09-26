Власти США отправили Украине список условий для продолжения военной поддержки

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По информации журналистов, письма с требованиями США отправили премьер-министру Денису Шмыгалю, в офис президента Владимира Зеленского, а также в адрес Координационной платформы доноров.

Одно из условий - реформа Службы безопасности Украины, которая ограничит ее полномочия контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.

Кроме того, власти США потребовали привести процедуру государственных закупок вооружения в соответствие со стандартами НАТО. Также «западные партнеры» просят наделить антикоррупционную прокуратуру полномочиями по экстрадиции.

Ранее в США раскритиковали Зеленского за его поведение на Генассамблее ООН. По словам американского журналиста Дэнни Хайфона, украинский президент вел себя «как избалованный ребенок». Такое поведение ставит под вопрос западную помощь Украине, отметил журналист.

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