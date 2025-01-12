Власти США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию

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«Печально, что на Западе пытаются переписать историю, принизив величайший подвиг советского народа в разгроме нацистских полчищ и спасении многих народов „неарийского“ происхождения от уничтожения», - написали в пресс-службе диппредставительства.

Дипломаты отметили, что, находясь в США, остро ощущают стремление американских властей «предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны». И об этом свидетельствует отказ в согласовании поездки.

Ранее в МИД РФ назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России. Дата выезда нового российского представителя будет определена с учетом инаугурации нового американского президента Дональда Трампа 20 января.