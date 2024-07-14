Власти США опровергли связь стрелявшего в Трампа американца с другими странами

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Американский чиновник подтвердил, что руководство США не нашло признаков связи стрелка с другими странами. Правоохранители выяснили, что стрельбу открыл 20-летний житель Пенсильвании.

«В настоящее время у нас нет установленного мотива», - отметил специальный агент ФБР Кевин Ройек.

При себе у преступника не было удостоверения личности, поэтому следователи устанавливают его личность с помощью биометрии.

Мужчина устроил стрельбу на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Один из участников мероприятия погиб , двое получили тяжелые ранения. Пуля задела ухо Трампа, ему оказали медицинскую помощь. Жизни экс-лидера США ничего не угрожает.

На месте преступления правоохранители нашли винтовку типа AR. По данным New York Post , преступник открыл стрельбу с крыши предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.