Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID

США в рамках обмена заключенными с Россией могут освободить соучредителя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Одним из россиян, который активно выступал за внесение его обменный список с Россией, был Александр Винник. Сейчас он ожидает приговора после признания себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», - отметили журналисты.

Адвокат Винника подтвердил RT , что его подопечного освободят в США в рамках обмена. Россиянина задержали в Греции в 2017 году по обвинению в криптомошенничестве, позже экстрадировали в США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в среду заявлял, что США после освобождения Фогеля также отпустят гражданина России, но имя его не разглашалось.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что соблюдение соглашений о конфиденциальности в вопросе об условиях обмена очень важно для «эффективной дипломатии».